РИАМО - 25 фев. На столичном заводе Renault с 28 февраля на время решено приостановить производство автомобилей. Такая мера связана с перебоями в поставке комплектующих, сообщает Газета.ru.

Как рассказал изданию представитель компании в РФ, перебои, прежде всего, связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита, а также изменением логистических маршрутов.

В компании отметили, что многие детали в производстве использует российские, но есть и такие, которые привозят из других стран.

В Renault будут заниматься решением данного вопроса.