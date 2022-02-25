РИАМО - 25 фев. На столичном заводе Renault с 28 февраля на время решено приостановить производство автомобилей. Такая мера связана с перебоями в поставке комплектующих, сообщает Газета.ru.
Как рассказал изданию представитель компании в РФ, перебои, прежде всего, связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита, а также изменением логистических маршрутов.
В компании отметили, что многие детали в производстве использует российские, но есть и такие, которые привозят из других стран.
В Renault будут заниматься решением данного вопроса.
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