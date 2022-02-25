РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В колледже «Московия» в минувшем году открыли 4 новые мастерские для подготовки студентов, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития округа за 2021 год.

«В округе ежегодно создаются тысячи рабочих мест. Важно, чтобы наши вузы и колледжи готовили кадры для домодедовских предприятий. Колледж «Московия» постоянно адаптирует свои специальности под домодедовские предприятия. В 2021 году в «Московии» открылись новые мастерские. Это кондитерское дело, хлебопечение, поварское дело и спасательные работы», - сказал Ежокин.

Все мастерские и лаборатории оснащены самым современным оборудованием. Точно такое же функционирует на ведущих предприятиях страны.

Глава округа отметил, что визитной карточкой колледжа является специализация «Сервис на воздушном транспорте». Студенты колледжа 5 лет подряд становятся победителями чемпионата Worldskills Russia по этой специальности.