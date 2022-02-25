РИАМО - 25 фев. В поселке Тучково Рузского городского округа продолжается строительство школы на 400 мест для учеников. Готовность объекта уже достигла 40%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте ведутся работы по прокладке внутренних перегородок и устройству фасада. Продолжается монтаж внутренних инженерных сетей. Общая площадь нового трехэтажного здания составит порядка 8,9 тыс. кв. м.

Школа, расположенная на Новой улице, включит в себя учебные классы, помещения групп продленного дня с игровыми зонами, лаборатории и мастерские, пищеблок с просторным обеденным залом на 200 мест, многофункциональный спортзал с отдельным входом на дополнительные занятия, актовый зал с артистической и костюмерной, медицинский блок, библиотечный центр, а также технические помещения.

На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, игровые площадки и места для отдыха. Школа будет оборудована всем необходимым для комфорта маломобильных групп населения.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году. Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов.