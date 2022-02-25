РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В 2021 году в Домодедове более 400 тяжелобольных пациентов получили квалифицированную помощь специалистов детского хосписа, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития округа за 2021 год.

«Продолжает свою работу региональный детский хоспис. Он стал ресурсным центром по развитию паллиативной помощи Московской области. За 2021 год более 400 подопечных получили квалифицированную помощь специалистов детского хосписа», - сказал Ежокин.

Он добавил, что в условиях стационара 65 пациентов получили специализированную паллиативную помощь. Также за прошлый год реализовано более 75 тыс. выездов специалистов на дом к тяжелобольным детям.