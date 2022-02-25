РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В минувшем году в Домодедове появились 5 новых автомобилей скорой медицинской помощи, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития округа за 2021 год.

«Большая нагрузка легла и на нашу скорую помощь. В 2021 году она отработала более 75 тыс. вызовов. Чтобы медики могли более оперативно и качественно оказывать помощь, было получено 5 автомобилей скорой медицинской помощи с новой медицинской аппаратурой», - сказал Ежокин.

Он также отметил, что в скорую помощь добавили 18 новых бригад.