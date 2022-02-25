РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В 2022 году в Константиновском парке в подмосковном Домодедове планируют организовать пространство для занятия велоспортом – памп-трек, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

В пятницу глава подвел социально-экономические итоги развития муниципалитета за минувший год.

«Продолжаем работы по благоустройству парка Константиновский. В этом году планируем устройство памп-трека – это замкнутая трасса с перепадами в ландшафте для велоспорта. Трассы будут предусмотрены и для молодежи, и для детей», - сказал Ежокин.

В текущем году в Московской области приведут в порядок 22 общественные территории, 19 скверов, 14 парков и 4 пляжа. Кроме того, начнется благоустройство лесопарков.