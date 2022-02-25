РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове за минувший год в сельскохозяйственный оборот ввели 130 га ранее неиспользованных земель, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития округа за 2021 год.

«В 2021 году введено в сельскохозяйственный оборот 130 га ранее неиспользованных земель. Эти участки используются для выращивания зерновых культур. Кроме того, в 2021 году племзаводы приобрели 48 единиц сельхозтехники на сумму более 150 млн рублей», - сказал Ежокин.

Он поблагодарил племзаводы «Барыбино» и «Повадино» за вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли округа, а также отметил, что за 2021 год округ Домодедово оказалось в пятерке лучших в Подмосковье по валовому сбору зерновых культур.