РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В подмосковном Домодедове работают более 1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил глава городского округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития Домодедова за 2021 год.

«Доля малого бизнеса в экономике округа составляет более 18%. Сегодня это один из важнейших секторов экономики. Сейчас в округе функционирует более 10 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это почти на 12% больше в сравнении с прошлым годом», - сказал Ежокин.

Он отметил, что по итогам прошлого года создано более 2 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса. Доля участия малого бизнеса в государственных закупках выросла с 25% до почти 50%.