РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове во втором квартале текущего года начнется строительство медицинского центра «Мать и дитя», сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития Домодедова за 2021 год.

«Сеть медицинских центров «Мать и дитя» известна по всей России. Крупный клинический госпиталь этой сети появится в нашем округе. Он будет включать лечебно-диагностический и перинатальный корпуса. Высокотехнологичную помощь пациенты смогут получить по полису ОМС. <…> Во втором квартале 2022 года планируем приступить к строительным работам», - сказал Ежокин.

Он отметил, что общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 6 млрд рублей и создаст 200 рабочих мест.