РИАМО - 25 фев. Гран-при России «Формулы-1» в Сочи отменен, об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте «королевских гонок».

«Руководство «Формулы-1» приняло решение о невозможности проведения Гран-при России в текущих обстоятельствах», — заявили организаторы.

Российский этап «Формулы-1» проходит в Сочи с 2014 года на трассе в Олимпийском парке. В прошлом году заезды проходили 24–26 сентября.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет 18–20 марта в Бахрейне.

Ранее четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель отказался участвовать в Гран-при Сочи.