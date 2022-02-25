РИАМО - 25 фев. Мошенники стали чаще использовать QR-коды для похищения денег из банковских приложений. Злоумышленники могут воспользоваться уязвимостями цифровых устройств клиентов банков при снятии наличных в банкоматах, сообщает Газета.ru.

QR-коды для снятия наличных в банкоматах позволяют сэкономить время, однако ими могут воспользоваться мошенники для кражи средств.

«Они могут украсть код непосредственно в банке либо перехватить его, если устройство (телефон или компьютер) владельца счета или получателя заражены вирусными программами», – сказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

По его словам, QR-коды банков действуют в течение ограниченного времени. Также организации оповещают своих клиентов о проводимой операции, чтобы предотвратить похищение средств через банкоматы. На это же направлены лимиты на вывод денег.

«Чаще всего опасность может исходить из действий самого клиента, который сообщает третьим лицам секретную информацию», – добавил Самойленко.

Он отметил, что клиентам не следует отправлять коды незнакомцам. Также необходимо проверять свои цифровые устройства на наличие сторонних программ.

С помощью QR-кодов можно снимать денежные средства с карты другого человека в банкомате. Код генерируется в приложении, владелец устройства указывает сумму, которую нужно снять со счета, и отсылает код доверенному лицу.