РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове в 2021 году благоустроили 31 народную тропу, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития Домодедова за 2021 год.

«В 2021 году благоустроена 31 народная тропа. В этом году работу планируем продолжать», - сказал Ежокин.

В 2021 году в регионе началась новая программа губернатора «Народные тропы». Ее цель - привести в порядок нахоженные, но не благоустроенные дорожки, которые жители используют, чтобы сократить путь до школ, больниц, железнодорожных станций.