РИАМО - 25 фев. В подмосковном Электрогорске в этом году проведут благоустройство Центрального района. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В частности, в Центральном районе обновят пешеходную зону Советской площади, а также улицы Безымянную, Святого Константина, Максима Горького.

«Эта общественная территория расположена в центральной части города, в районе храма Всех Святых в Земле Российской просиявших и городского бульвара. В настоящее время это место находится в запустении», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Согласно концепции благоустройства, район Советской площади и храма станет центральным местом притяжения жителей Электрогорска.

Участок площадью 1,6 га собираются разделить на функциональные зоны с детской игровой территорией, местами для тихого отдыха и прогулочными аллеями.