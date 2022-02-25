РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове в 2021 году создали 4 тысячи рабочих мест, в муниципалитет привлекли около 42 млрд руб. инвестиций, сообщил глава городского округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития Домодедова за 2021 год.

«В 2021 году в экономику округа было привлечено почти 42 млрд рублей инвестиций, что на 18,5% больше, чем в прошлом году. Реализовано 18 инвестиционных проектов, создано 4 тысячи новых рабочих мест», - сказал Ежокин.

Он отметил, что создание новых рабочих мест, поиск новых резидентов и инвесторов является одной из приоритетных задач.