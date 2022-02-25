РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Пункт приема гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР в Молодежном центре подмосковного Красногорска будет работать до 2 марта, сообщил «РИАМО в Красногорске» директор центра Иван Билибин.

Пункт начал работу 24 февраля.

«Сегодня идет второй день, жители округа активно принимают участие – несут продукты питания, предметы первой необходимости, личные вещи», – сказал Билибин.

При этом бывает, что горожане собирают вещи и продукты подъездами многоквартирных домов. Так, несколько тележек продуктов в помощь беженцам привезли жители четвертого подъезда второго корпуса дома 47 по улице Ленина.

Он отметил, что в настоящий момент есть необходимость в постельном белье, банных полотенцах, детских подгузниках и питании, нижнем белье взрослом и детском.

«Мы ограничиваем прием детских игрушек, их уже много принесли, и одежды», – добавил Билибин.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса граждан просят приносить только новые одежду и предметы личной гигиены.

«Пункт в Молодежном центре будет работать до 2 марта включительно. В будни – с 10:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 19:00», – отметил Билибин.

По словам директора центра, в пункте приема гуманитарной помощи вещи и продукты учитывают, сортируют и упаковывают в коробки. В настоящий момент объем собранной помощи – порядка 10 кубометров.