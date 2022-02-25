РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В бюджет Домодедова в 2021 году поступило более 9 миллиардов рублей, доходы выросли на 5,3%, сообщил глава городского округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития Домодедова за 2021 год.

«Экономический оборот в 2021 году вырос почти на 29% и составил 545,2 млрд рублей. Доходы бюджета городского округа выросли на 5,3% и составили более 9 миллиардов рублей», - сказал Ежокин.

Он отметил, что за год среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях округа выросла на 20% и составила более 74 тысяч рублей.

Ежокин добавил, что в начале пандемии большинство предприятий округа вынуждены были приостановить свою работу. Сейчас экономика городского округа постепенно восстанавливается.