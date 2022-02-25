РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 фев. Наборы игр и игрушки от детских садов Щелкова передали в оздоровительно-образовательный центр «Родник» городского округа Королев, где сейчас находятся эвакуированные дети из Донецка и Луганска, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

Это сделано по поручению Министерства образования Московской области и главы городского округа Щелково Андрея Булгакова.

Уже сегодня игрушки передадут детям.