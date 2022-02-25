РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В рамках проекта «Народный контроль» активисты «Молодой Гвардии Единой России» во главе с руководителем партийной фракции в местном совете депутатов Александром Шлапаком провели в магазине на улице Кирова рейд и проверили срок годности и условия хранения продуктов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе рейда нарушений не выявили.

«Мы проверили порядка 30 товарных позиций – молочные продукты, колбасные изделия, замороженные полуфабрикаты и другие. Надо отметить, что дирекция магазина с пониманием отнеслась к рейду. Его результаты нас удовлетворили. Просроченных и испорченных продуктов не было обнаружено», - сказал Шлапак.

Помимо срока годности и условий хранения, активисты проверяют в магазинах стоимость товаров первой необходимости.