РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В 2021 году домодедовские МФЦ оказали более 500 тысяч услуг, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития Домодедова за 2021 год.

«В прошлом году домодедовские МФЦ оказали жителям более 500 тысяч услуг. К тому же в перечень услуг были добавлены 50 новых. Среди них оформление социальных выплат и услуги центра занятости», - сказал Ежокин.

Ранее МФЦ Московской области начали оказывать больший спектр услуг, предоставляемых Пенсионным фондом России. Также были сокращены сроки предоставления услуги.