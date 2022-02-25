РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове установлены почти 2,5 тысячи камер видеонаблюдения, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития Домодедова за 2021 год.

«Городской округ в лидерах среди муниципалитетов по количеству установленных камер в Московской области. К системе «Безопасный регион» подключено почти 2,5 тысяч камер видеонаблюдения. На постоянной основе ведем работу по установке камер на подъездах жилых домов. Благодаря системе «Безопасный город» сотрудниками полиции в 2021 году было раскрыто 84 преступления», - сказал Ежокин.

Места установки камер определяются межведомственными рабочими группами в каждом городском округе региона с учетом анализа ситуации и рекомендаций правоохранительных органов.