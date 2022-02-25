РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове в 2022 году появятся 2 новые хоккейные коробки, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития муниципалитета за 2021 год.

«Мы увидели большой отклик жителей отдаленных и сельских территорий на установку многофункциональных спортивных площадок. <…> В 2022 году эту площадку (в поселке санатория «Подмосковье» - ред.) обязательно установим, а также построим такой же объект в деревне Чурилково», - сказал Ежокин.

Он добавил, что при поддержке депутата Московской областной думы Олега Жолобова в 2021 году в округе открыли две такие площадки: в микрорайоне Авиационный и деревне Гальчино.