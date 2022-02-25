РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове в 2021 году произвели почти 52 тыс тонн молока, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития Домодедова за 2021 год.

«Важной для нас отраслью остается сельское хозяйство. В 2021 году на сельскохозяйственных предприятиях округа произвели почти 52 тысячи тонн молока, что на 500 тонн больше, чем в 2020 году», - сказал Ежокин.

Он добавил, что в прошлом году реализовано более 16 тысяч тонн мяса.