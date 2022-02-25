РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В подмосковном Домодедове медицинским работникам выдали 125 земельных участков для строительства дома, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

В пятницу глава подвел социально-экономические итоги развития муниципалитета за минувший год.

«В Домодедове в деревне Курганье появится поселок для медиков «Спасибо врачам». В нем предусмотрено 125 участков. Еще 34 участка предусмотрели в деревне Буняково. На сегодняшний день уже выдано 125 участков», - сказал Ежокин.

С начала 2022 года земельные участки под строительство дома получили 149 врачей в 19 городских округах Московской области. Закон о бесплатном предоставлении земли медикам в регионе действует с июня прошлого года.