РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. До декабря 2022 года по программе «Социальная газификация» газифицируют еще 75 населенных пунктов Домодедова, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития горокруга за 2021 год.

«До декабря 2022 года планируется газифицировать 101 населенный пункт. На сегодня газифицировано 26 населенных пунктов. Работы в 75 населенных пунктов будут продолжаться в это году», - сказал Ежокин.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.