РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове планируют построить крупнейший в России многофункциональный спортивный комплекс, сообщил глава округа Михаил Ежокин.
Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития Домодедова за 2021 год.
«Одним из знаковых для развития округа проектов станет строительство крупнейшего многофункционального спортивного комплекса в России. На территории ФОК, площадью 48 тысяч квадратных метров, построим бассейны, залы для игровых видов спорта и боевых искусств. На крыше здания будет расположена большая спортивная площадка. <…> Сейчас ведутся работы по разработке проекта планировке территории», - сказал Ежокин.
Он отметил, что общий объем инвестиций для реализации объекта составит около 2 миллиардов рублей и позволит создать 280 рабочих мест для жителей округа.
Новый объект будет расположен на трассе М-4 «Дон».
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