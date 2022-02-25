«Одним из знаковых для развития округа проектов станет строительство крупнейшего многофункционального спортивного комплекса в России. На территории ФОК, площадью 48 тысяч квадратных метров, построим бассейны, залы для игровых видов спорта и боевых искусств. На крыше здания будет расположена большая спортивная площадка. <…> Сейчас ведутся работы по разработке проекта планировке территории», - сказал Ежокин.