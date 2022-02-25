РИАМО - 25 фев. Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги изменится в марте в связи с продолжением работ по строительству новой пассажирской инфраструктуры на станции Окружная, где возводится северный вестибюль. Также изменение в расписании связано с модернизацией объектов энергообеспечения на двух участках Талдом-Савеловский – Вербилки и Соревнование – Большая Волга, сообщает пресс-служба МЖД.

С 1 по 31 марта на период работ на участке Москва-Бутырская – Бескудниково, которые пройдут в основном в ночное время, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из расписания, у нескольких электричек изменится время отправления или прибытия в конечный пункт.

1, 2, 4, 9, 11, 14, 18, 21, 22 и 23 марта из расписания выведут два пригородных поезда №6822 Москва-Савеловская – Большая Волга (отправлением в 8:25), а также №6821 Большая Волга – Москва-Савеловская (в 14:11).

2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 марта электричка №6346 Москва-Савеловская – Савелово (отправлением в 8:46) проследует до станции Вербилки, а поезд №6351 Савелово – Москва-Савеловская (в 11:38) выйдет в рейс со станции Вербилки в 12:18.

МЖД рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».