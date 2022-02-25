РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. За прошлый год на работу в домодедовские медицинские учреждения приняли 112 врачей, сообщил глава Домодедова Михаил Ежокин.

В пятницу глава подвел социально-экономические итоги развития муниципалитета за 2021 год.

«Ежегодно в наши учреждения приходят работать новые медицинские кадры. Так, в 2021 году было принято на работу 112 врачей и 88 специалистов среднего медицинского персонала», - сказал Ежокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что система здравоохранения должна находиться в постоянном «тонусе», чтобы соответствовать запросам жителей.