РИАМО - 25 фев. С начала 2022 года в Подмосковье вернули жителям 19 704 109 рублей переплат за ЖКУ, при этом за февраль возвращено почти 18 млн, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Глава ведомства Ольга Федина уточнила, что было проведено 92 проверки в 21 муниципалитете, после которых было выдано 38 предписаний. Все возвраты с начала года пришлись на 11 муниципалитетов.

Самые дорогие ошибки традиционно выявили в счетах за отопление - 17,599 млн рублей, из которых 16,5 млн вернули жителям Ленинского округа.

На втором месте расположился Серпухов – 1 297 234 рублей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Замыкает тройку Егорьевск с январскими возвратами за отопление в 1,098 млн рублей.

«Основанием для перерасчета может стать некачественно, не в полном объеме или несвоевременно оказанная услуга. А сверять начисления УК обязаны немедленно, при первом обращении жителей. Иногда действительно вопрос требует более глубокой проработки и времени, и тогда с собственником отдельно оговариваются сроки, в течение которых организация произведет сверку и выдаст документы с правильными начислениями», - сказала Федина.

По ее словам, если такого не происходит, можно обратиться к специалистам Госжилинспекции. Сделать это можно письменно или в электронном формате через портал ГИС ЖКХ.