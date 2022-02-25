РИАМО - 25 фев. Почти 12 тыс. человек пришли отпраздновать День защитника Отечества в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил РФ Минобороны России, там проходили торжественные мероприятия, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Праздник начался с молебна во славу Русского воинства и колокольного концерта. На звоннице Главного храма Вооруженных Сил РФ свое искусство показали мастера звонарского искусства из российских храмов и монастырей.

В течение всего дня работали интерактивные площадки: «Санитарный батальон», «Экипаж боевой машины», «Бронебойщики истребители танков» и многие другие. Участники праздника обучились азам первой медицинской помощи, сборке и разборке современного и исторического оружия.

На Поле Победы гости увидели военно-историческую реконструкцию февральского эпизода контрнаступления Красной Армии под Москвой, начавшегося 5 декабря 1941 года и длившегося до конца 20 апреля 1942 года. В мероприятии были задействованы более 80 участников военно-исторических обществ.

Кульминацией мероприятия стал праздничный салют и концерт на Соборной площади храма.

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