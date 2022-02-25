РИАМО - 25 фев. В столице идет снижение новых случаев заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, поликлиники возвращаются к плановой работе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%», – написал Собянин в своем персональном блоге.

Он также отметил, что больницы и поликлиники Москвы возвращаются плановой работе и увеличивают число пациентов.

Из-за улучшения эпидобстановки мэр города принял решение с 28 февраля разблокировать социальные карты москвичей старше 60 лет и тем, кто имеет хронические болезни. Кроме того, требование о переводе части сотрудников на удаленку становится рекомендацией.

За сутки в Москве выявлено 3333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели еще 7459 пациентов. Также скончались 84 человека, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный тест на коронавирус.

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