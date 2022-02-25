РИАМО - 25 фев. Требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы больше не будет обязательным, теперь это будет рекомендацией, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник подписал соответствующий указ в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в городе.

Перевод части сотрудников на удаленку станет рекомендательным с 28 февраля.

Так, работодателям рекомендуется перевести на удаленку не меньше 30% сотрудников, в том числе сотрудников старше 60 лет и работников с хроническими заболеваниями.

Кроме того, в организациях рекомендуется принимать меры по минимизации очного присутствия сотрудников.

В столице за сутки выявили 3333 случая коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 2 687 163 случая Covid-19. Вылечились от инфекции с начала пандемии 2 466 755 человек.

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