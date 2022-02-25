РИАМО - 25 фев. В Московской области реализуют пилотный проект по перемещению автомобилей, которые стоят у контейнерных площадок и мешают проезду мусоровоза. Так, 32 автомобилиста успели самостоятельно убрать свои машины при виде эвакуатора, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

За неделю в Красногорске и Ленинском округе было принудительно перемещено от контейнерных площадок 6 автомобилей, 2 автомобиля эвакуированы.

«Для обеспечения беспрепятственного проезда к контейнерным площадкам в 36 городских округах до конца 3 квартала 2022 года по 347 адресам будут установлены полусферы. Сейчас бетонные полусферы установлены в городских округах Ленинский и Королев», — сказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она напомнила, что нарушение областного законодательства в сфере содержания дворовых территорий недопустимо, проезд спецтехники должен быть свободным.

Проект по перемещению машин от контейнерных площадок стартует в 4 округах Подмосковья>>