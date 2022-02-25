РИАМО - 25 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия ответит на западные санкции исходя из своих интересов, сообщает Газета.ru.

«Насколько они (ответные санкции - ред.) будут симметричны или ассиметричны — будет зависеть от анализа, в ходе анализа главная цель будет — наши собственные интересы. Будем действовать исходя из наших интересов», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что ответные меры обязательно последуют.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Западные страны ввели санкции в отношении России.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» попала под санкции Великобритании. Власти этой страны сообщили о приостановке действия лицензии на осуществление полетов. При этом такие ограничения нарушают положение соглашения о воздушном пространстве между странами.

Также под ограничения попали несколько российских банков, среди которых Сбер, ПСБ и ВТБ.

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