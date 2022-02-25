РИАМО - 25 фев. С 28 февраля в столице отменяется блокировка транспортных карт горожан старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что такое решение было принято в связи с улучшением ситуации по коронавирусу.

Ранее транспортные карты были заблокированы до улучшения эпидемиологической ситуации. Блокировка касалась только тех, кто не вакцинировался от коронавируса или не перенес Covid-19.

Разблокировку карт проводили после прививки от инфекции.

За минувшие сутки в Москве выявили 3333 случая Covid-19, выздоровели после инфекции еще 7459 человек, умерли за сутки 84 заразившихся.

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