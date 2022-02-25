РИАМО - 25 фев. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен, что президент Украины Владимир Зеленский врет, говоря о готовности обсуждать нейтральный статус своей страны, сообщает ТАСС.
Свое мнение Лавров объяснил тем, что у Украины была возможность договорится с Россией, когда предлагалось обеспечить безопасность в регионе, но это ни к чему не привело.
«Мы предлагали любые варианты обеспечения безопасности. Президент Путин об этом говорил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Макроном. Он прямо сказал: расширение НАТО неприемлемо», — подчеркнул Лавров.
Он напомнил о готовности России в тот момент путем переговоров искать варианты обеспечения безопасности, приемлемые для всех. Однако никто не пошел на реальный диалог, пояснил Лавров.
«Поэтому упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, и не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», — заключил глава российского МИД.
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