РИАМО - 25 фев. В столице отремонтированы 44 фасада станций метро, из которых 25 относятся к объектам культурного наследия, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В городе активно обновяют вестибюли в последние годы. В частности, на них устанавливают навесы, которые делают спуск в метро комфортнее и безопаснее. А еще они интересно смотрятся на фоне всего города.

Помимо этого, специалисы реставрируют фасады, сохраняя их внешний вид привлекательным на долгие годы.



«Повышать удобство и безопасность городского транспорта — задача, которую нам поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря благоустройству вестибюлей и входов в метро мы создаем комфортные условия для поездок миллионов пассажиров», — отметил заммэра столицы, глава Дептранса города Максим Ликсутов.

Он добавил, что с 2010 года в столице установили 224 навеса, благодаря которым лестницы защищены от осадков.