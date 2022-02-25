РИАМО - 25 фев. Бывают обстоятельства, когда от покупки подержанного автомобиля лучше отказаться. Автоэксперт Кирилл Бревдо считает, что проблемы с документами - одно из таких обстоятельств, сообщает «Вечерняя Москва».

Если авто продают с дубликатом паспорта транспортного средства, стоит насторожиться и проверить причину смены документа.

«Неоригинальный ПТС выглядит подозрительно, если машина новая и по базе значатся два владельца. В таком случае это сигнал, чтобы быть повнимательнее, выбирая эту машину», — отметил Бревдо.

Еще один подозрительный сигнал – несовпадение имени собственника в документах с данными продающего машину человека. Это может быть перекупщик или ситуация, когда новый владелец не до конца оформил документы во время предыдущей купли-продажи.

По мнению эксперта, если во время общения по телефону или через сайт продавец отказывается предоставить VIN-номер автомобиля - это повод задуматься. Номер позволяет узнать информацию об авто в базах, например, работала ли машина в такси. Может быть на транспортном средстве есть выплаты по страховым случаям: это значит, что авто участвовало в ДТП, а владелец это скрыл.

Важно также обращать внимание на наличие документов об обслуживании и на совпадение номеров в реальности и на бумагах.