РИАМО - 25 фев. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что после тяжелого протекания заболевания коронавирусом у человека может развиться иммунодефицит, сообщает Nation News.

К подобной проблеме приводит не сам коронавирус, а тяжелое течение заболевания. Кроме того, проблемы с иммунной системой могут возникнуть при возникновении осложнений.

«Речь идет не о самой SARS-CoV-2-инфекции, хотя эффект на иммунитет описан на лимфоциты. Но я бы не сказал, что это именно иммунодефицит полноценный. Скорее, речь идет об осложнениях, о тяжелом течении ковида и постковида», – заявил Крючков.

По его словам, с иммунодефицитом сталкиваются пациенты, которые во время лечения принимали определенные препараты. Со временем эти изменения проходят.

Защититься от тяжелого протекания заболевания коронавирусом поможет вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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