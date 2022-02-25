РИАМО - 25 фев. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что после тяжелого протекания заболевания коронавирусом у человека может развиться иммунодефицит, сообщает Nation News.
К подобной проблеме приводит не сам коронавирус, а тяжелое течение заболевания. Кроме того, проблемы с иммунной системой могут возникнуть при возникновении осложнений.
По его словам, с иммунодефицитом сталкиваются пациенты, которые во время лечения принимали определенные препараты. Со временем эти изменения проходят.
Защититься от тяжелого протекания заболевания коронавирусом поможет вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.
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