РИАМО - 25 фев. Из-за введенных западными странами санкций клиенты банков группы ВТБ, «Открытия» и ряда других российских финансовых организаций не смогут пользоваться сервисами ApplePay и GooglePay, сообщается на сайте Центробанка России.

Ограничения коснутся клиентов банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и «Открытия». Кроме того, пользователи не смогут расплачиваться картами этих банков за границей или для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, которые зарегистрированы в странах-сторонниках санкций.

В то же время воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами этих банков можно на территории всей России без каких-либо ограничений.

В сообщении регулятора отмечается, что все деньги клиентов на счетах, которые привязаны к картам, сохранены и доступны их владельцам в любое время. Все банковские карты без ограничений продолжат работать на территории РФ для оплаты товаров и услуг, а также переводов и операций через банкоматы.

Ранее власти США и стран Запада ввели санкции против ряда крупнейших российских банков. Под ограничения попали Сбер, Газпромбанк, ВТБ и другие финансовые организации. Также санкции затронули предприятия «Уралвагонзавода», «Ростеха», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и другие. Такое решение было принято из-за спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

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