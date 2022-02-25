РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 фев. В ЦНИИмаш Королева из Ракетно-космического центра «Прогресс» доставлен бак горючего стендового блока первой ступени ракеты-носителя «Союз-5» для проведения статических испытаний, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время специалисты РКЦ «Прогресс» совместно со специалистами ЦНИИмаш приступили к завершающей стадии статических испытаний бака «Г» первой ступени перспективной ракеты «Союз-5». Проводятся тесты по подтверждению прочности и допуску к холодным и огневым испытаниям топливной емкости.

Отработка прочности бака проводится в 2 этапа: 1-й проходит на базе испытательного центра РКЦ «Прогресс» и предусматривает имитацию транспортирования бака. 2-й этап - на экспериментальной базе Центра прочности ЦНИИмаш. Предусматривает имитацию силового воздействия кислородно-керосинового ракетного двигателя РД-171МВ на конструкцию бака при проведении огневых стендовых испытаний.

Перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. В составе ракеты «Союз-5» будут использоваться и новые двигатели. Запуски новой ракеты-носителя планируются с космодрома Байконур в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек».