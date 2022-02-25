РИАМО - 25 фев. Полицейские из Подмосковья задержали нескольких человек, которые на дороге показывали пожилым водителям якобы неисправность в автомобиле и вынуждали их платить за дорогой ремонт, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали двое граждан одного из государств - участников СНГ, которые вовлекли в него еще двоих соотечественников и одного россиянина. Злоумышленники на дорогах Подмосковья использовали хитроумную схему», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчины догоняли машины с пожилыми водителями за рулем и показывали, что машина сломалась. Когда автомобилист останавливался, соучастник просил его открыть моторный отсек и, отвлекая внимание, с помощью шприца выливал на открытый участок работающего двигателя машинное масло, инсценируя задымление.

Аферисты убеждали, что машину эксплуатировать нельзя и надо срочно обратиться в ближайший автосервис. Потом в специальном гараже преступники имитировали диагностику и убеждали потерпевших в необходимости дорогостоящего ремонта двигателя.

Они получали деньги, возвращали автомобиль на следующий день как полностью восстановленный. На самом деле преступники лишь очищали и шлифовали поверхности.

С заявлениями о хищении денег в полицию обратились 11 граждан в возрасте от 60 до 75 лет. За замену деталей двигателя каждый из них заплатил от 60 до 95 тыс. рублей.