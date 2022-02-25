РИАМО - 25 фев. С 1 марта вступают в силу новые подходы к квотированию рабочих мест инвалидов. Мособлдума разработает законопроект, который позволит арендовать рабочие места у других организаций для выполнения квоты, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В соответствии с новой статьей ФЗ «О занятости населения в РФ» квота по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья теперь будет считаться выполненной только после фактического приема на работу. Ранее выполнить ее можно было формальным способом.

«Эти изменения обязательно надо учесть в Законе Московской области «О квотировании рабочих мест», – заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

За последние 3 года количество работодателей, квотирующих рабочие места, выросло с 4528 до 5342, а число квотируемых вакансий упало с 7528 до 6798, что указывает на сложности с подбором рабочих мест под квоты.

«В ряде субъектов уже приняты правовые акты, которые позволяют работодателям финансировать или арендовать рабочие места для инвалидов в других организациях», – отметил Голубев.

Такой подход позволяет инвалидам работать в комфортных условиях. Контролировать процесс будут службы занятости.

Замначальника управления занятости министерства соцразвития региона Татьяна Сокольская обратила внимание на необходимость включения в законопроект возможности расширения предоставления квоты выпускникам, которые ищут работу впервые.

«Мы предлагаем включить граждан от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование. Эта мера приведет к увеличению выполнения квоты и больше работодателей смогут ее выполнить», – уточнила Сокольская.

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