РИАМО - 25 фев. По итогам оценки работы управляющих компаний Московской области в 2021 году были выбраны 6 лучших индустриальных парков и 2 технопарка региона, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Эксперты признали лучшими управляющие компании индустриальных парков «Южные врата», «Богородский», «Карболит», «Малаховский», «Кабаново» и «Заречный». Также лучшими назвали УК технопарков «Полимед» и «БИО-Чехов».

«В Московской области работает 59 индустриальных парков и 16 технопарков — это самая развитая индустриальная инфраструктура в России. Благодаря управляющим компаниям, она эффективно работает и развивается. Сегодня резидентами индустриальных парков Подмосковья являются около 1 тысячи компаний, которые уже инвестировали более 218 млрд рублей», – заявила министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в технопарках Московской области работают свыше 450 резидентов. Вместе они вложили в свои проекты примерно 8 млрд рублей.

Работу управляющих компаний сравнивали по следующим критериям: трудоустройство жителей Подмосковья, заполняемость территории резидентами и наличие аккредитации Минпромторга РФ. Кроме того, специалисты проверили, как управляющие компании оказывают услуги резидентам, насколько площадки обеспечены инфраструктурой, а также в каком состоянии находятся территории.