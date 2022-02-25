РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 фев. Вдове ветерана Великой Отечественной войны Клавдии Ивановне Петрусевой в Королеве вручили свидетельство о получении мер социальной поддержки по обеспечению жилым помещением, сообщает пресс-служба городской администрации.

Такая поддержка предусмотрена федеральным законом и региональной программой Московской области.

По словам сына Клавдии Ивановны, на определенную свидетельством сумму они планируют купить дом с земельным участком. С местом пока не определились, возможно, это будет Королев, ведь здесь 85-летняя пенсионерка прожила больше 10 лет после переезда из Донбасса в 2011 году.

Официальная церемония вручения продолжилась чаепитием, в котором помимо представителей администрации приняли участие молодежные организации города, волонтеры и юнармейцы. Клавдия Ивановна рассказала молодежи о своем муже - участнике Великой Отечественной войны Павле Михайловиче Петрусеве, поделилась детскими воспоминаниями о тяжелых испытаниях, которые в годы войны пришлось пережить ее семье. А юнармейцы подарили пенсионерке теплую шаль, связанную своими руками.