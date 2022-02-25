РИАМО - 25 фев. В столице и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать с 21 часа 25 февраля по 21 час 27 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение из-за гололедицы действует на всей территории Центрального федерального округа.

В выходные среднесуточная температура воздуха в регионе будет на 4-5 градусов выше нормы. Днем столбики термометров поднимутся до 3-4 градусов тепла, а вот ночь будет подмораживать до минус 5-4 градусов, что и приведет к образованию гололедицы.