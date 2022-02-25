РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Спасатели продолжают патрулирование мест массового выхода рыбаков на лед, они напоминают любителям зимней рыбалки из Балашихи о необходимости соблюдения правил безопасности на льду, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» во «ВКонтакте».

Из-за дождей лед на водоемах Подмосковья наполнился водой и стал пористым, поэтому выходить на такую поверхность не просто опасно, а безрассудно. Но идти на риск и выходить на лед рыбаков зачастую заставляет активный клев рыбы. И часто рыбаки не задумываются об элементарных правилах безопасности.

Отправляясь на рыбалку, нужно не забыть взять с собой пешню или палку. Передвигаясь по льду и постукивая ею перед собой, можно заранее обнаружить слабый лед. Полынью или тонкий лед не всегда можно увидеть, особенно под снегом. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги. В большинстве случаев это приводит к провалу под лед. Кроме того, надо иметь при себе длинную прочную веревку (10-15 м).

Самыми опасными участками льда являются места с торчащей растительностью, у свай, опор, деревьев, а также береговой зоны. Еще представляет опасность темный и водянистый лед. Он более подвержен разрушению.

Передвигаться по льду лучше в светлое время суток и возвращаться обратно тем же маршрутом, которым пришли к месту рыбалки. Опасно ездить на рыбалку одному. Передвигаться по льду желательно на расстоянии 3-4 м друг от друга. Выезд на автотранспорте категорически запрещен.

Нельзя также бурить много лунок на ограниченном пространстве. Это может сделать его очень слабым. Также нельзя бурить лунки на темном или водянистом льду.

Употребление горячительных напитков на морозе может привести к несчастным случаям. Появляется больше шансов замерзнуть или провалиться под лед.

Обязательно при себе нужно иметь мобильный телефон. При несчастном случае можно будет вызвать помощь. А залог успешного спасения заключается в своевременном вызове и оказании помощи.

Если вдруг уже случилась беда и вы провалились, важно не делать резких движений, дышать как можно глубже и медленнее, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению течения, попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Выбравшись из полыньи, откатываться, затем ползти в ту сторону, откуда шли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.