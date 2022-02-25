РИАМО - 25 фев. Стройки в Москве продолжаются в штатном режиме в соответствии с графиком, более сотни объектов социальной инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию в этому году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что к концу 2022 года в столице планируется ввести около 9 млн кв. м недвижимости.
Бочкарев добавил, что в городе сейчас активно строят новые социальные объекты.
«В этом году мы планируем ввести более 100 новых социальных объектов, при этом основной упор делается на развитие здравоохранения – по итогам года планируется ввести порядка 40 новых объектов медицины», – подчеркнул Бочкарев.
Ранее он говорил о том, что в столице в этом году собираются ввести в эксплуатацию не менее 8,5 млн кв. м различной недвижимости.
«О повторении рекорда прошлого года говорить пока рано, но комплексное освоение территорий новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, и программа реновации способствуют тому, чтобы план был вновь перевыполнен», – сказал Бочкарев.
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