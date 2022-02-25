РИАМО - 25 фев. Закупаться гаджетами на фоне ажиотажного спроса на рынке – не самая лучшая идея, сообщил руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

24 февраля после объявления начала военной операции на Донбассе курс евро и доллара значительно вырос по отношению к рублю. Многие россияне испугались повышения цен и начали скупать в магазинах гаджеты.

Эксперт привел в пример конец 2013 года, когда также вырос курс валют и россияне начали массово штурмовать магазины бытовой техники и опустошать прилавки.

«Потом они продавали эти телевизоры на «Авито» лет 5, и в итоге никому эти телевизоры не нужны. Абсолютно та же тема со смартфонами, с автомобилями. Покупать что-то впрок из бытовой электроники – плохая идея, электроника устаревает крайне быстро. Если вас устраивает ваш смартфон, хорошо, если не устраивает – просто купите новый, но один, а не сразу много», – посоветовал Сергей Половников в эфире радио Sputnik.

Ранее сеть DNS подняла цены на гаджеты сразу на 30% на фоне подорожания доллара и ажиотажного спроса.