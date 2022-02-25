РИАМО - 25 фев. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил решение провести российскую военную спецоперацию на Украине желанием освободить народ, живущий на этой территории, от гнета, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его мнению, после этого у украинцев появится возможность самостоятельно определять свое будущее.

О своем решении начать спецоперацию в Донбассе президент России Владимир Путин сообщил утром в четверг. По военным объектам Украины были нанесены ракетные, авиационные и артиллеристские удары. Минобороны РФ заверило, что мирным жителям Украины ничего не угрожает.

В ответ на действия России западные страны начали вводить санкции. Под них попали представители власти, поддержавшие решение Путина, а также крупные банки и компании.

Ранее Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.