РИАМО - 25 фев. Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приступили к подготовке электросетевых объектов к работе в период весеннего паводка. Специалисты обеспечат особый контроль объектов, находящихся в зонах повышенного риска, и примут меры для бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В рамках подготовительных мероприятий энергетики Московского региона налаживают взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России и местными органами власти для получения прогнозов о времени и ожидаемом характере весеннего половодья, возможных рисках и чрезвычайных ситуациях в паводковый период.

Специалисты проверяют техническое резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) и формируют список электросетевых объектов, находящихся в зоне риска подтопления.

Также энергетики осуществляют постоянное наблюдение за затапливаемыми территориями и определяют маршруты перемещения и места возможного расположения РИСЭ для быстрого восстановления электроснабжения социально значимых объектов.

Уходящая зима стала для Московского региона рекордно снежной за последние 4 года, а значит таяние снега будет особенно значительным. Для обеспечения стабильной работы объектов электроэнергии во время половодья, энергетики уже сейчас осматривают подстанции с помощью дронов.

Беспилотники оснащены камерами, которые фиксируют количество снега как на территории подстанций, так и в зоне внешнего периметра. Полученные снимки помогут оценить вероятность подтопления объектов в период активного таяния снега и своевременно предупредить выход объектов из строя.

С помощью беспилотников будут обследованы все высоковольтные подстанции компании «Россети Московский регион» – более 600 объектов.

Отмечается, что к обеспечению работы энергообъектов в период паводка в Московской области готовы 331 бригада специалистов в составе 1 899 человек, 674 единицы спецтехники и 89 РИСЭ общей мощностью 23,7 МВА. В случае необходимости будут задействованы силы и средства подрядных организаций – 211 единиц спецтехники и 94 бригады в составе 468 человек.

В Москве к работе готовы 119 бригад в составе 328 человек, 420 единиц спецтехники и 35 РИСЭ общей мощностью 13,8 МВА. Кроме того, в состоянии готовности находятся 49 бригад подрядных организаций в составе 216 человек и 105 единиц спецтехники.

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